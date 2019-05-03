Meyve sebze fiyatlarında düşüş başladı

Ocak ve şubat aylarında zirve yapan sebze ve meyve fiyatlarında, tarla ürünlerinin hasadının başlamasıyla düşüşe geçti. Fiyatı 25 liraya kadar yükselen biber, 20 liraya ulaşan patlıcan, 18 lirayı gören domates fiyatlarında ucuzluk başladı. Nisan ayında bile yüksek seyreden sebze ve meyve fiyatlarında mevsim normalleri görülmese de düşüşler cepleri biraz olsun rahatlattı. Üreticiler, yağışlar ve ürünlerin güneş görme oranları bakımından iyi bir ekim dönemi yaşandığını, bu sebeple ürünün bol olacağını ifade ederken, ürün bolluğunun fiyatlara yansımaya başladığını ifade ediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilere göre ise nisan ayının zam şampiyonu, yüzde 34,93 fiyat artışı ile havuç oldu. Söz konusu dönemin fiyatı en fazla azalan ürünü yüzde 41 ile patlıcan olarak belirlendi. Siyasi malzeme olarak da kullanılan patateste 2,5 liraya, soğanda 75 kuruşa kadar düşen tarla fiyatlarına rağmen 8-9 liralık yüksek fiyat inadı devam ediyor. Bu ürünlerin tersine bezelye yüzde 38,87, taze fasulye yüzde 32,24, salatalık yüzde 29,63, yeşil soğan yüzde 24 ve kabak yüzde 21,56 ucuzladı. 3,50 liralık patlıcan, 3,95 liralık biber etiketi gören vatandaşlar sevinç yaşarken, aylardır 6-7 lira olan göbek marulu 2,95 liraya, 2-3 liralık maydanozu 1,50 liraya görenler de bol bol almayı tercih etti.

(Takvim)