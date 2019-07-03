Mevduatta sigorta limiti 150 bin liraya çıkarılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, mevduatta sigorta limitini 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını belirterek, “Çalışma tamamlandıktan sonra ülkemizdeki sigorta limiti 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkacak” ifadelerini kullandı. Gülal, TMSF’nin çalışmaları ve hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, limite duyarlı mevduat sahiplerinin mevduatlarının sisteme sokulması noktasında 150 bin TL limitinin ciddi katkısının olacağını ifade ederek, yastık altı varlıkların sisteme alınması noktasında yine bu limitin katkı sağlanacağını vurguladı.

Yeni sistem eylülde geçilir

Yönetmelik değişikliğiyle sisteme geçilebileceğini vurgulayan TMSF Başkanı Gülal, eylül ayı primlerinin yeni sistemde tahsis edilebileceğini anlattı. Sigorta işlevini yerine getirmek adına ülkedeki 40 bankadan düzenli periyotlarla prim topladıklarını, bu primi bankacılık sektöründe herhangi sıkıntı olması durumunda kullanmak üzere yönettiklerini ifade eden Gülal, şöyle konuştu:

Avrupa'daki en yüksek oran

“Bu şekilde rezervimizin toplamı 43.5 milyar TL’ye yükseldi. Bunun sigortalı mevduatı karşılama oranı da yüzde 8 seviyesinde. Sigortalı mevduat ülkemizde 535 milyar TL seviyesinde. Dolayısıyla rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 8. Bu Avrupa’daki en yüksek oran. Bu oran Avrupa’da yüzde 1, Amerika’da yüzde 0.5. Bu limiti artık güncelleyelim istedik.”

100 milyar TL artacak

GÜLAL, sigortalı mevduatın Türkiye’de 535 milyar TL olduğunu anımsatarak, sigorta limit tutarının artırılmasıyla bu tutarın 100 milyar TL artarak, 635 milyar TL’ye çıkmasını tahmin ettiklerini kaydetti. Gülal, 17 yıldır Türkiye’de ciddi bir bankacılık krizinin yaşanmamasının rezervleri sürekli büyütmelerine olanak sağladığını söyledi. TMSF Başkanı Gülal, bu süreçte sadece Bank Asya ile alakalı 967 milyon TL ödeme yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

‘Off-shore’a garanti olmamalı

GÜLAL, off-shore hadisesinde 100 milyon doların üstünde ödeme yaptıklarını belirterek, "Off-shore’un garanti kapsamında olmadığını düşünenlerdenim ama mahkemeler off-shore’u mevduat kabul etti" dedi.

Bankalarda 150 milyon TL unutuldu

BANKACILIK sektörüne güvendiklerini belirten Gülal, “Temel parametreleri kuvvetli” dedi. Gülal, zamanaşımında olan mevduatların TMSF’ye devredildiğini anımsatarak, “2018 zamanaşımı mevduatlarını aldık. 150 milyon TL’yi mevduat sahipleri bankalarda unuttu. Yüksek olmasından memnun değiliz, burada finansal farkındalık sıkıntısı var" diye konuştu.