'Mevduat sigortacılığında Türkiye çok iyi durumda'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırladıklarını söyledi. TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumlarının yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirdi. ‘Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?’ konulu konferansın açılışında konuşan TMSF Başkanı Gülal, Türkiye’nin mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda olduğunu vurguladı. Gülal, şunları söyledi: “Mevduat sigorta limitimizi 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkardık. Sigortalı mevduatımızı karşılama oranımız rezervimiz itibarıyla yüzde 8. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisi. Gerek rezerv büyüklüğü gerek rasyolar itibarıyla TMSF dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından birisi.”

EKONOMİYE DÖNÜYOR

Türkiye’deki bankacılık sektörüne güvendiklerini ifade eden Gülal, mevduat sigorta limitinin Avrupa’da 100 bin euro, ABD’de 250 bin dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Gülal, limitinin yükseltilmesiyle Türkiye’deki varlık sahiplerinin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağladıklarına inandıklarını kaydetti.

HAREKATIN ETKİSİ OLMADI

Bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırladıklarını anımsatan Muhiddin Gülal şöyle konuştu: “Barış Pınarı Harekatı’nın konferansımıza olumsuz bir etkisini görmedik. Hatta Amerika’nın Federal Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Jelena McWilliams da misafirimizdi. Ben Türkiye’nin ekonomisinin oldukça toparlandığını düşünüyorum. Ülkemizin temel ekonomik parametreleri oldukça kuvvetli.”