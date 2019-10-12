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Ankara-Sivas YHT açılış tarihi belli oldu

Ankara-Sivas YHT açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren hattının Ramazan bayramından önce hizmete alınacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi incelemelerde bulunmak üzere öğle saatlerinde Sivas’a geldi. Devam etmekte olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren projesinin Köklüce mevkisindeki şantiyesini ziyaret eden bakan ve beraberindekiler burada, projenin paydaşları ve yüklenici firma temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turhan, Yüksek Hızlı Tiren projesinin Ramazan Bayramından önce hizmete alınacağını açıklayıp, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı Sivas şantiyesindeyiz. Bu projede çalışan müteahhitlerimizle, teknik ekiple, valimizle beraber çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmeler yaptık. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı İnşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan bayramından önce hizmete almayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda bir sıkıntı, sorun şu anda görülmüyor. Hedefimiz Ankara’yı Sivas’a yüksek hızlı trenle bağlamak. Tabii hükumetimizin özellikle yüksek hızlı tren ve hızlı tren çalışmalarına özel önem veriyor. Bu çalışmalarımız sadece Ankara-Sivas’ta değil Ankara-İzmir hattında, Bursa-Osmaneli hattında, Mersin-Antep hattında, Karaman-Yenice hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kesimlerdeki çalışmalara ilave olarak yine proje çalışmaları devam eden hatlarımız da var. Sivas-Malatya-Elazığ hattı, Antep-Urfa-Diyarbakır hattı, Eskişehir-Afyon-Antalya hattındaki proje çalışmalarımız da devam etmekte. Bunun yanında geçen ay temelini attığımız tabii ki Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında da Çerkezköy-Kapıkule arasında çalışmalara başladık. Halkalı-Çerkezköy arasını ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçen ve Çerkezköy’e bağlanacak olan hattı da önümüzdeki günlerde projeleri tamamlanmış, ihaleye çıkaracağımız hatlar olarak söyleyebiliriz” dedi.

MESAFE 2 SAATE DÜŞÜYOR

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın tamamlanmasıyla Sivas-Ankara arası yolculuğu 2 saate, Sivas-İstanbul arası 5 saate düşecek.

(İHA)

 

 

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