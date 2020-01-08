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  3. MESA'dan yurtdışında ve Türkiye'de 11 yeni proje

MESA'dan yurtdışında ve Türkiye'de 11 yeni proje

MESA'dan yurtdışında ve Türkiye'de 11 yeni proje

2019 yılında toplam 850 konut satışı gerçekleştiren MESA, bu yıl 11 yeni projeye başlamayı hedefliyor.  

Türkiye’de konut geliştirici, olarak 50’nci yılını kutlayan MESA, 9’u Türkiye’de 2’si yurtdışında olmak üzere 11 şantiyede çalışmalarına devam ediyor. MESA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu 2018’de başladıkları  yurt dışına odaklanma sürecinin meyvelerini 2020’de almaya başladıklarını, önümüzdeki süreçte konutun yanı sıra farklı sektörlerde de MESA’yı marka haline getireceklerini söyledi. 

1 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ 

Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan’da olmak üzere yurtdışında 8 yeni projeye başlayacakları açıklayan Mert Boysanoğlu, “2020’de 1 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

8.3 MİLYARLIK İNŞAAT SÜRÜYOR

Boysanoğlu, yurtiçinde toplam 8,3 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 9 projede inşaatın ve satışların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu projelerimizde 2 bin 840 adet konut üretiyoruz. 2020 yılında Çengelköy’de ve Beykoz’da yeni projelerimize başlayacağız.  Yaklaşık 750-800 milyon TL yatırım değerine sahip bu 3 projemizde 550-600 civarında konut inşa edeceğiz.” 


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