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13 Haziran 2019 Perşembe 16:05 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:05

Mersin'de dolu yağışı meyve bahçelerini olumsuz etkiledi

Mersin'de dolu yağışı meyve bahçelerini olumsuz etkiledi

Mut ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası kayısı ile zeytin bahçelerinde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak meyve bahçelerine zarar verdi. İlçede dolu ve sağanak sonrası kayısı ile zeytin bahçelerinde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ve Mut Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Turhan, bahçe ve tarım alanlarında hasar oluşan çiftçileri ziyaret etti.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayır, hasar tespiti için 10 ekip oluşturduklarını söyledi. Çalışmaların başladığını ifade eden Bayır, "Çiftçilerin yaralarının sarılması gerekiyor. Bölgemize son bir ayda 3 kez dolu yağdı ve tarımsal üretime zarar verdi. Çalışmalar tamamlandığında zarar ortaya çıkacak." diye konuştu. Turhan da 2 gündür etkili olan doludan tarım alanlarının zarar gördüğünü, çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

(AA)

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