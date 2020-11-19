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19 Kasım 2020 Perşembe 13:09 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalarda faiz beklentisinde son durum ne?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak" Piyasalarda faiz beklentisinde son durum ne"

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'de yapılacak olan toplantı sonrası belli olacak. Dolar, altın ve piyasalarda yaşanacak olan değişimler yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı için toplantı ilk kez Naci Ağbal başkanlığında düzenlenecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalarda faiz beklentisinde son durum ne?

Merkez Bankası faiz kararı gündemde yer alan başlıklar arasında yerini aldı. Bugün saat 14:00'de toplanacak olan Para Politika Kurulu kasım ayına ilişkin değerlendirme yapacak. Naci Ağbal liderliğinde düzenlenecek olan toplantıda gözler dolar, altın ve piyasalarda yaşanacak olan değişime çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalarda faiz beklentisinde son durum ne?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bugün gerçekleşecek olan toplantı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal önderliğinde düzenlenecek.

24 Tv Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, piyasalarda beklentiyi ve Merkez Bankası faiz kararının ne yönde seyredeceğini yorumladı. 

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