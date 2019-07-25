Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gözler konut kredilerine çevrildi! Faizler ne kadar düşecek?

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre haziran ayında Türkiye genelinde toplam 61 bin 355 konut satılmış ve satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6, ilk defa satılan konut sayısı da yüzde 59.2 azalmıştı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), konuttaki ihtiyaca ve stoka rağmen satışlarda yaşanan düşüşün yüksek faizler nedeniyle olduğunu belirtmişti.

TMB yetkilileri, alıcıların yüksek faiz nedeniyle konut alımı yerine birikimlerini mevduatta değerlendirdiğini vurguluyordu.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20 altına çekmesiyle yüzde 18 ila 23 arasındaki mevduat faizlerinin ilk etapta en az 10 baz puan gerilemesi ve yüzde 20 altına inmesi bekleniyor.

Konut kredisinin de aynı şekilde TCMB'nin kararı sonrası düşmesi söz konusu. Faiz indirimi beklentisiyle temmuz ayının son haftasında bankaların konut kredisi faizleri kademeli olarak geriliyordu. Son olarak Akbank 60 aylık konut kredisi faizlerini aylık 1.93'ten 1.49'e çekmiş ve yıllık yüzde 18.7'lik bileşik faizle bir nevi gelecek indirimi bir ölçüde kredi politikasına yansıtmıştı.