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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı Uysal:"İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz. Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz." dedi. 

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma olduğuna işaret eden Uysal, "Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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