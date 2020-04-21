Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Merkez Bankası faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, coronavirüs salgını sürecindeki ikinci PPK toplantısını bu hafta yapacak. Mart ayında yaptığı 100 baz puanlık indirim ile iki yıl sonra politika faizini tekrar tek haneye düşüren Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı kararın ne olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı ve merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni haftada piyasanın takip edeceği en önemli veri Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Mart ayında yaptığı 100 baz puanlık indirim ile iki yıl sonra politika faizini tekrar tek haneye düşüren Merkez Bankası'nın, bu hafta da faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Merkez kararını çarşamba günü (yarın) saat 14.00'da açıklayacak.

TCMB BAŞKANI MURAT UYSAL'IN AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Murat Uysal, geçtiğimiz AA'ya yaptığı açıklamada, salgın hastalığın küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da aktif rasyosu hesaplamasında değişikliğe giderken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını, reel sektörün ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebileceğini söyledi.

Analistler, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini belirterek, tüm bunların piyasaları destekleyici etki yapabileceğini söyledi.

Bu hafta, yurt içinde çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde perşembe günü açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

PİYASADA SON DURUM

Analistler, geçen hafta Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonominin yüzde 3 küçüleceğini öngördüğünü, Çin'in de ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralarak son 28 yılın en kötü ekonomik performansını ortaya koyduğunu anımsatarak, buna karşın pay piyasaları tarafında yatırımcıların "normale dönüşü" fiyatladığını kaydetti.

Çin'in mart ayı verilerinin toparlanmaya işaret etmesinin de risk iştahını artırdığını aktaran analistler, yatırımcıların "ekonominin ne zaman faaliyete başlayacağı"na değil, "toplam talebin virüs öncesi seviyelere ne zaman döneceği"ne odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerle geçen hafta 1.747,4 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gören altının ons fiyatı, cuma günü 1.684 dolara kadar gerilerken, bugün de düşüşünü sürdürerek 1.682,8 dolardan işlem görüyor.

Petrol tarafında geçen hafta üretim kısıntısı konusunda anlaşılmasına rağmen Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün sürmesi ve 26 dolar seviyelerinin görülmesi ile hafta sonu Suudi Arabistan ve Rusya enerji bakanları, ilave üretim kısıntılarına açık olabileceklerinin sinyalini verdi. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.