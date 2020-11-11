Merkez Bankası Toplantısı 2020 ne zaman? Kasım PPK Toplantısı hangi gün yapılacak?

Merkez Bankası Toplantısı 2020 ne zaman yapılacağı belli oldu. Para Politikası Kurulu Toplantı tarihleri, Merkez Bankası'nın resmi sitesinde yayınlandı. Yatırımcıların yakından takip ettiği toplantı sonrası faiz kararı açıklanacak. Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı piyasalara yön verecek. Merkez Bankası Toplantısı 2020 ne zaman?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI 2020 NE ZAMAN?

Merkez Bankası Toplantısı 19 Kasım 2020 Perşembe günü yapılacak. Faiz kararı da 19 Kasım'da belli olacak.

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PARA POLİTİKA KURULU (PPK) KARARLARI NELERDİR?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya onun belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu’nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde Kurul’u bilgilendirir. Kurul, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

Kurul, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK’nın görevleri arasındadır.

Para Politikası Kurulu açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

Kurul, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, Para Politikası Kurulu kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. Kurulun ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

Para Politikası Kurulu, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu’nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.