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  3. Merkez Bankası: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır
03 Eylül 2020 Perşembe 17:22 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır

Merkez Bankası: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetlerin mayıs ayından bu yana güç kazandığını açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağının ön görüldüğünü belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı açıklamada, 'Arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.' dedi.

AA'da yer alan haberde Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirten Merkez Bankası, "Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir" dedi.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirten Merken Bankası şunları söyledi:

"Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı’nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir."
Merkez Bankası: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanıyor
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