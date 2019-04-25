Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması

Merkez Bankası faiz toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarında alınıyor. Her yıl belirtilen tarihlerde toplantı gerçekleştiriliyor. Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarında alınmaktadır. 2019 yılında ilk toplantı 16 Ocak tarihinde, ikinci toplantı 6 Mart tarihinde yapılmıştı. Şimdi gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Kurul, 25 Nisan’da toplanıyor. Son toplantıda Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 24’te sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Nisan tarihinde yapılacak.

Son toplantı 6 Mart tarihinde yapılmış ve karar 14.00'da açıklanmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SON TOPLANTIDA NE KARAR VERMİŞTİ?

Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.

Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.