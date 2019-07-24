Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'de politika faizlerine dair kararlar; tarihi önceden belli olan toplantılarda, Para Politikası Kurulu tarafından alınıyor. 2019 yılının ilk toplantısı 16 Ocak tarihinde yapılmıştı. 12 Haziran’da ise son karar açıklandı ve faizler değiştirilmedi. Şimdi gözler 25 Temmuz’da yapılacak olan toplantıda.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz’da açıklanacak.

Türkiye'de politika faizlerine dair kararlar; tarihi önceden belli olan toplantılarda, Para Politikası Kurulu tarafından alınır. Para Politikası Kurulunun aldığı kararlar, toplantının yapıldığı gün saat 14.00'te; Kurulun yaptığı değerlendirmeleri içeren toplantı özeti ise 5 iş günü içerisinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

SON TOPLANTIDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.