Aralık Merkez Bankası faiz indirim beklentisi nedir? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. ABD Merkez Bankası FED faiz kararını 11 Aralık'ta açıkladı. Politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Şimdi gözler Merkez Bankası faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 2019 yılı son toplantısını bugün yapıyor. Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, faiz indirim beklentisi ne kadar? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı 12 Aralık Perşembe günü (bugün) yapılacak. Faiz kararınınsaat 14:00'te açıklanması bekleniyor. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ NE KADAR?

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bugünkü toplantısında politika faizinin 200-250 baz puan indirilebileceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası, PPK toplantısının 8’incisini gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 250 baz puanlık indirimle yüzde 16.50’den yüzde 14’e çekilmişti.

1000 PUAN DÜŞÜRDÜ

Faizin 1000 baz puan indirildiğini anımsatan ekonomistler, bugün de yüzde 11.50-12’ye çekileceğini tahmin ediyor. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez’in aralık toplantısında enflasyonun yüzde 12 olarak revize edilen yıl sonu tahmininin altında kalma olasılığını gerekçe göstererek faiz indirimlerine devam edeceğini söyledi.