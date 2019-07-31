Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! İşte TCMB son dakika açıklamaları

Merkez Bankası enflasyon raporu 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Merkez Bankası enflasyon raporu son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu Ankara'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklıyor. Saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde başlayan toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal sunum yaptı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLIYOR

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,9'a çekti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ilk basın toplantısını gerçekleştirmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Uysal, iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilendiğini ve piyasa faizlerinin tüm vadelerde gerilediğini belirtti.

Üçüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin Uysal şunları söyledi:

Raporda elektrik ve doğal gaz artışlarının enflasyona etkisi de inceleniyor.

Belirsizlikler 2049 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor.

Türkiye'nin ülke risk primi Haziran ortalarından bu yana geriledi.

Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi.

Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı iktisadi faaliyeti destekliyor.

İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiliyor.

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.

Türk Lirası'nda ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.

2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı.

İşlenmiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti.

Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.

Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiledi.

2019 %13,9; 2020 %8,2, 2021 %5,4 hedefleniyor.