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  3. Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklama

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmı bir toparlanma görülmüştür. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılımıyla "Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Çetinkaya, yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmi bir toparlanma görüldüğünü söyledi.

Çetinkaya, "Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir." dedi.

Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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