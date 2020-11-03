‘Merkez Ankara'nın ofis etabı kampanyayla satışta

Emlak Konut güvencesi ve Pasifik vizyonuyla Ankara’nın merkezinde inşa edilen, tek parselde Türkiye’nin en büyük karma yaşam projesi olacak Merkez Ankara’nın ticari ofis blokları lansman avantajlarıyla satışa çıkıyor. Ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan Merkez Ankara’nın ofis etabı, üç farklı blokta toplam 1.302 bağımsız bölümden oluşuyor. Projenin dünyaca ünlü mimarların imzasını taşıdığını hatırlatan Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara projesinin tüm dünyada şehirlere kattığı mimari değerlerle tanınan New York merkezli Kohn Pedersen Fox (KPF) firmasının Londra ofisinde tasarlandığına dikkat çekti.

535 BİNDEN BAŞLIYOR



İlk etapta toplam bin 302 ofisin 914 adedinin satışa açıldığını ifade eden Erdoğan, başlangıç fiyatının ise 533 bin TL olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Merkez Ankara’da ofis yatırımcıları için kaçırılmayacak bir kampanya hazırladık. Bu kampanyada sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek ofis sahibi olmak mümkün. İlk iki yıl taksit ödemesi yok. Taksitleri ödemeye üçüncü yılda başlamak üzere, Emlak Konut bünyesinde 0.99 oranla 120 ay vade imkanı sunuyoruz. Bu kampanyada banka, dosya masrafı ya da hayat sigortası masrafı yok.”

AKM Millet Bahçesi’ne komşu olan Merkez Ankara , Konya Yolu üzerinde yükselen 48 katlı Süper Kule ve 32’şer katlı 2 kule olmak üzere toplam 3 kuleden oluşuyor.



KONUTLARIN YÜZDE 75’İNİ SATTIK



Fatih Erdoğan, projenin konut satışları açısından yaz dönemini çok verimli geçirdiğini de söyledi. ‘Hayallerini Erteleme Kampanyası’ kapsamında iki ayda 600’ün üzerinde konut sattıklarını vurgulayan Erdoğan, “Kredi faizlerindeki artışa rağmen, projemize ilgi devam ediyor. Toplam 1.425 konutumuzun 1.070 adetini yani yüzde 75’ini satmış durumdayız” dedi.