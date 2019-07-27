Merkez adım attı, sıra bankalarda

Murat Uysal başkanlığında önceki gün ilk kez toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, (PPK) 4.5 yıl aradan sonra ilk kez 425 baz puanlık bir indirime gitti. Yüzde 24 olan politika faizi, bu indirimle yüzde 19.75’e yani psikolojik sınır olan yüzde 20’nin altına çekildi. Beklenenin hafif üzerinde gelen söz konusu indirim hem piyasalar hem de iş dünyası tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Peki şimdi neler olacak?

ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN

425 baz puanlık indirim, bankaların hem fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşürecek. Bu durumda bankaların bunu tüketiciye yansıtması bekleniyor. Yani Merkez’den sonra kredi faizlerinin de düşürülmesi için gözler bankalarda... Bankaların en az 2 puanlık indirime gitmesi öngörülüyor. Beklentiler son birkaç gündür yoğunlaşırken, bankalara yönelik ilk somut çağrı da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredilere yansıtmalarını bekliyoruz” dedi.

SIRADAKİ TOPLANTI EYLÜLDE

PPK’nin bir sonraki toplantısının eylülde gerçekleştirileceğini, kurulun bu nedenle 2 aylık faiz indirimini önden yüklemeli yaptığının anlaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma eğiliminin olduğu ve ekonomideki toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.