Merkez adım attı, sıra bankalarda
Merkez’in 425 baz puanlık faiz indirimi bankaların fonlama maliyetini de düşürecek. Yani şimdi adım atma sırası bankalarda... Bankaların indirimi bir an önce kredi faizlerine yansıtması ve tüketiciyi rahatlatması bekleniyor.
Murat Uysal başkanlığında önceki gün ilk kez toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, (PPK) 4.5 yıl aradan sonra ilk kez 425 baz puanlık bir indirime gitti. Yüzde 24 olan politika faizi, bu indirimle yüzde 19.75’e yani psikolojik sınır olan yüzde 20’nin altına çekildi. Beklenenin hafif üzerinde gelen söz konusu indirim hem piyasalar hem de iş dünyası tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Peki şimdi neler olacak?
ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
425 baz puanlık indirim, bankaların hem fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşürecek. Bu durumda bankaların bunu tüketiciye yansıtması bekleniyor. Yani Merkez’den sonra kredi faizlerinin de düşürülmesi için gözler bankalarda... Bankaların en az 2 puanlık indirime gitmesi öngörülüyor. Beklentiler son birkaç gündür yoğunlaşırken, bankalara yönelik ilk somut çağrı da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredilere yansıtmalarını bekliyoruz” dedi.
SIRADAKİ TOPLANTI EYLÜLDE
PPK’nin bir sonraki toplantısının eylülde gerçekleştirileceğini, kurulun bu nedenle 2 aylık faiz indirimini önden yüklemeli yaptığının anlaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma eğiliminin olduğu ve ekonomideki toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.
YATIRIM VE İSTİHDAM ARTAR
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasaların canlanacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Böylece faiz indiriminin etkisiyle iç piyasa hareketlenecek, istihdam ve yatırım olumlu etkilenecektir” ifadelerini kullandı.
Piyasa 'normal' karşıladı: Dolar/TL'de sert düşüş
400 baz puanın üzerinde bir faiz indiriminin dolar/TL'yi hızlı yükselteceğini savunanlar yanıldı. Kur, 5.62'ye kadar düştü.
Merkez'in kararı öncesi 400 puanın üzerinde bir indirim gelmesi durumunda dolar/TL'nin yükseleceğini savunanlar, yanıldı. Çünkü piyasa 425 puanlık indirimi ‘normal’ karşıladı ve doların tepkisi de karamsar senaryolar yazanların aksine ‘düşüş’ oldu. Dolar kuru indirime ilk tepki olarak 5.70’ten 5.76’ya çıkmıştı. Ancak hemen ardından hızla düşüşe geçerek, 5.65’e kadar çekildi ve TL önceki gün, dolar karşısından en iyi performans gösteren üçüncü para birimi oldu. Kur, dün de günde 5.68 TL seviyelerinde başladı ve gün içinde 5.62’lere kadar geriledi. Ardından kur, 5.62-5.68 seviyelerinde dolaştı. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmelerde, piyasaların 350 baz puan indirim beklediklerini belirterek, "Ancak faizlerde 800’e kadar indirim bekleyenler de vardı" yorumunu yaptı.
‘KORKU SENARYOSU’ TUTMADI
Gerz, "Yani, korku senaryosu vardı, 425 baz puanlık indirim o korkuyu ortadan kaldırdı ve dolar istikrara kavuştu" dedi. Bu arada Merkez Bankası, yılın 3’üncü Enflasyon Raporu’nu 31 Temmuz’da açıklayacak. Toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal da bir sunum yapacak.
2 milyonluk bekleyen stoku eritir
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, "Satılmayı bekleyen 2 milyon konut stokundan dolayı sıkıntı yaşayan inşaat sektörü faiz indirimiyle rahatlayacaktır.”
Konut satışları yükselişe geçecek
İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım da, şunları söyledi: “Konutta banka kredisi kullanılarak gerçekleşen satışların toplamdaki payının yüzde 20’lere kadar gerilemesi, konut alıcılarının faiz oranlarına ne kadar hassas yaklaştığını gösteriyor. Konut ihtiyacı olanlar daha az faiz maliyetiyle ev sahibi olacak, bankalar daha fazla kredi verip para kazanacak, devlet tapu harcı ve KDV vasıtasıyla daha fazla gelir elde edecek. Satışlardaki trendin ağustostan itibaren yönünü yukarıya çevirmesini ve son çeyrekte artan bir ivmeyle devam etmesini bekliyoruz.”