Mercedes-Benz Aksaray'da 1.7 milyarlık ekonomi yarattı

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında Aksaray’da kurduğu ve bugün toplam 700 bin metrekare alana sahip kamyon fabrikasının şehre ve bölgesine katkılarını araştırdı. Bağımsız iki araştırma şirketi tarafından yapılan sosyal-ekonomik analiz, bugün Aksaray’da 495 milyon euroluk bir yatırım olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın şehirde büyük bir sıçrama yarattığını ortaya koydu. Mercedes-Benz Türk; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33 yılda toplam 1.7 milyar TL’lik ekonomi yarattı.

Yerel kalkınmaya örnek

Orta Anadolu’ya yönelen özel sektör yatırımlarının önemine değinen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Mercedes-Benz Türk olarak bu coğrafyanın kaderini değiştirmedeki etkimiz nedeniyle gururluyuz. Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak dünyadaki sayılı Mercedes-Benz şehirlerinden biri oldu. Üretimimiz, ihracatımız, Ar-Ge faaliyetlerimiz, yarattığımız istihdam ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki faaliyetlerini 52 yıldır sürdüren, bu sürede 1.2 milyar euroluk doğrudan yatırım gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de bugüne kadar 88 bin adedi aşkın otobüs ve 260 bin adedi aşkın kamyon üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye’de üretilen her 5 kamyondan 4’ü Mercedes

Türkiye’de üretilen her 5 kamyondan 4’ünün Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıktığının altını çizen Süer Sülün, şehrin Türkiye kamyon üretimdeki payının yüzde 81 olduğunu ve Aksaray’ın Türkiye’de en yüksek kamyon üretim payına sahip il konumuna geldiğini vurguladı. Süer, “Tüm dünyadaki 3 Mercedes-Benz kamyon fabrikasından 1’i olan Aksaray fabrikamızda 2018 yılında 250.000’inci kamyonumuzu banttan indirdik” dedi.

2018'de 877 milyon dolarlık ihracat

2018 yılında fabrikanın 877 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Sülün, “Türkiye’nin toplam kamyon ihracatının yüzde 90’ını biz gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikanın sanayiye katkı oranı yüzde 45

Sülün, “Fabrikamızın, ürettiği brüt katma değerin Aksaray sanayisine katkısı yıllar içinde yüzde 45 seviyesine ulaşmıştır. Yani kamyon fabrikamızın gösterdiği ekonomik başarı, Aksaray ekonomisini de kendisiyle beraber ileriye taşıyacak kadar güçlü bir rüzgâr estiriyor. Bu çalışma kapsamında yapılan hesaplamalara göre, fabrikamızda yapılan 1 birimlik üretim, toplam tüm sektörler için 3 birimlik üretim artışı sağlıyor” diye konuştu.