Bakan Selçuk: Memurlara maaş zammıyla ilgili Hakem Kurulu süreci başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak" " ifadelerini kullandı.

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ



2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

İKİNCİ TEKLİF NE KADARDI?



Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuş ancak bu teklif de kabul görmemişti.

Ayrıntılar geliyor...