Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2019 memur maaşı ne zaman yatacak?

Memur maaşlarının ne zaman yatacağı 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Ramazan Bayramı’nın 4 Haziran’da başlayacak olmasının ardından vatandaşlar emekli maaşı ve memur maaşlarının ödeme tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Kamu görevlileri maaşlarını her ayın 15’inde alıyorlar. Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ödeme tarihlerinin bayrama denk gelmesi sebebi ile maaşlar bayramdan önce yatırılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ödeme tarihlerinin bayrama denk gelmesi sebebi ile maaşlar bayramdan önce yatırılmıştı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15'inde maaşlarını aldıklarını anımsattı. Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."

Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, "Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar." diye konuştu.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur maaşları her ayın 15'i olduğunda ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Ancak maaşların yatırılması hususuyla alakalı her ay için belirli bir saatten bahsetmek mümkün değildir. Fakat genel olarak maaşların gece yarısı yatırıldığı görülür. Saat 02:00 ila 02:00 arasında yatırılan maaşlar önceden yalnızca kamu bankalarına yatırılıyordu. Ancak günümüzde maaş hesabı özel bir bankada olabiliyor.

Memur maaşların her ayın 15'inde tanımlı banka hesabınıza yatırılır. Ancak bu hususta net bir saat bulunmamaktadır. Fakat maaşların genel olarak 00:00 ile 02:00 aralığında yatırıldığını görüyoruz.