Memur emeklisinin en az maaşı 2 bin 562 lira olacak

Emeklilerin maaşına temmuz artışı adım adım yaklaşırken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor. Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark da verilecek.

ORAN YÜKSELECEK

Merkez Bankası’nın mayıs ayı beklenti anketinde ekonomistler, ocak-haziran enflasyonunun yüzde 6.7 olarak gerçekleşebileceği tahminini yaptı. Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 2.7 enflasyon farkı alacak. Böylece memur emeklilerinin yüzde 5’lik temmuz zammı yüzde 7.7’ye ulaşacak.

FARK YATIRILACAK

Memur emeklilerinde halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer temmuz zammı yüzde 7.7 olarak gerçekleşirse, bu aylık 183,23 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek. Memur emeklileri kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek. Maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alan memur emeklilerinın, zam farkı temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.

Taban maaş kaç lira olacak?

Mevcut: 2.379,59 TL

Yüzde 7.7 zamlı: 2.562,82 TL

Fark: 183,23 TL