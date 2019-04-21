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Emekli maaş zam oranları ne kadar olacak?

Emekli maaş zam oranları ne kadar olacak"

Memur emekli maaşı zam oranı araştırılan konular arasında yer alıyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.

2019 YILINDA TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek. Şu ana kadar Ocak-Mart enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 2.27 olarak gerçekleşti. Geriye Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verisinin belli olması kaldı.

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