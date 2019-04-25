Memur personel alım başvuru şartları nedir?

Ön başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde “Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 19 Mart - 04 Nisan 2019 (saat 17.00?ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50'si (20.000 kiGi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, %50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecektir. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)?nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecektir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Bekçi alımı başvuruları 18 Mart itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 1 Nisan tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir. Ayrıca ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.