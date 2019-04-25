Memur alımı 2019 iş ilanları! Nisan ayı KPSS şartı olmadan personel alımı ilanları

Vatandaşlar, memur alımı iş ilanlarını ve KPSS’siz memur alımlarını merak ediyor. İlgili şartları sağlayan herkes memur alımı iş ilanlarına başvurabiliyor. Memur alımlarında KPSS şartı aranmaması birçok vatandaşı mutlu eden gelişmeler arasında yer aldı. Üniversiteler memur alımları için ilanlar açtı. Üniversitelerin açtığı ilanlarda son başvuru tarihleri yer alıyor. Üniversitelerin memur alımı ilanlarına gösterilen ilgi çok yüksek. İşte, memur alımı iş ilanları…

MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2019

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS’ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS’ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50’nin altında puan alanlardan seçilecek.

2018 yılı KPSS puanı 50’nin altında olanlar KPSS’ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek.

ATAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların atanması için uygun sağlık raporunun Personel Temin Merkezine ulaşması ve güvenlik soruşturmasının “Olumlu” olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu süreç 4-5 ay gibi bir zaman dilimini kapsarken bazı adaylar için bu süre 8-9 ayı da aşabilmektedir.

Adaylar mağduriyet yaşamamak için atama işlemi tamamlanıp eğitim birliğine katılıncaya kadar sisteme girdikleri cep telefon numaralarında kesinlikle değişiklik yapmayacak ve bu hususta talepte bulunmayacaktır.

Bu sebeple, sınavlardan sonra sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu olan adayların isim listesi, eğitim birliklerine atamalarının yapılması maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmektedir.

Eğitim birliklerinin kapasitesi ve eğitim süresi de göz önünde bulundurulduğunda herkesin aynı anda atanması mümkün olmamaktadır. İşlemlerin (sağlık raporu ve güvenlik soruşturması) bitiş sırasına göre listeler oluşturulmaktadır. Bu durum, aynı dönem sınava giren adaylardan bazılarının farklı zamanlarda eğitim birliklerine sevk edilmesine yol açmaktadır. Adayların durumları internet ortamında yayınlanacağından https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde “Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından takip edilmesi önem arz etmektedir.

Tüm seçme sınav aşamalarından başarılı olup eğitim birliğine ataması yapılan adaylardan eğitim birliğine katılıp bırakanlar ve ilişiği kesilenler ile eğitim birliğine katılmayıp, müteakip dönemlerde tekrar atama isteyenlerin dilekçesi dikkate alınmayacaktır. Adayların tek atama hakkı olduğundan tekrar atamaları yapılmayacaktır.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 25 Nisan 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2019

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi:24 Nisan 2019

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2019