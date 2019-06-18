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Meksika'yla 'direkt' ticaret başlıyor

Meksika'yla 'direkt' ticaret başlıyor

İş dünyasının Meksika ve Orta Amerika’ya direkt uçuş talebi karşılık buldu. THY ağustosta Meksika’ya direkt uçuş başlatacak. İlk uçuşa iş dünyası da katılacak.

Miray ÇİMEN

Türk iş insanlarının Latin Amerika ülkelerine yönelik ilgisinin artmasıyla, bölgeye yeni direkt uçuş hatları da başlıyor. Türk Hava Yolları (THY) ağustosta ilk defa İstanbul’dan Meksika’ya direkt uçuşa başlayacak. İlk uçuşta iş insanları ve ihracatçılar da bulunacak. Meksika’ya gidecek olan firma temsilcilerinin bölgede üst düzey görüşmeler yapması bekleniyor. 

YATIRIM SEMİNERİ PLANI  

İş dünyası bu ziyareti 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Meksika’nın önde gelen iş dünyası kuruluşlarıyla temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. BBVA Bancomer işbirliğiyle de bir yatırım semineri düzenleneceği belirtiliyor. Meksika 1.2 trilyon dolar GSYİH ile Latin Amerika'nın en önemli ikinci ülkesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye Meksika’yı ticari olarak ‘hedef ülke’ statüsüne sokmuştu. Meksika’yla Türkiye arasında birçok sektörde fırsatlar oluşturulabileceği düşünülüyor.

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