Meclisin iki haftalık bütçe maratonu bugün sona eriyor
Meclis Genel Kurulunda iki haftadır süren bütçe maratonu bugün yapılacak son görüşmelerin ardından son bulacak.
Cumhurbaşkanlığınca, 17 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de sona eriyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, yapılacak son görüşmelerin ardından oylanacak.
(TRT Haber)