Mayıs ayı 15 bin 200 memur alımı başvurularında detaylar merak ediliyor. İlgili adaylar memur alımı zamanlarını öğrenmek istiyor. Mayıs ayında alımı yapılması planlanan 15 bin 200 memur gelişmesini ilgili vatandaşlar heyecanla takip ettiler. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının da yüzde 10,7 olması dikkat çekmişti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldığı biliniyor. Peki, “Mayıs ayı 15 bin 200 memur alımı başvuru şartları neler, Mayıs ayı memur alımı ne zaman?” sorularının yanıtı ne? İşte detaylar…

MAYIS AYI MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI

Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız 1 personel alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS şartlı 9 memur alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri KPSS şartlı 14 memur alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız 13000 personel alınacak son başvuru tarihi 31/07/19

Kamu Gözetimi Kurumu KPSS şartsız persnoel alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS şartsız 56 personel alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Sayıştay KPSS şartlı 9 memur alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Erciyes Üniversitesi KPSS şartlı 46 memur alınacak son başvuru tarihi 05/05/19

TÜBİTAK KPSS şartsız 370 personel alınacak son başvuru tarihi 10/05/19

Türk Kızılay KPSS şartsız personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS şartlı 5 memur alınacak son başvuru tarihi 09/05/19

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız 21 personel alınacak son başvuru tarihi 21/05/19

Gaziantep Üniversitesi KPSS şartlı 3 memur alınacak son başvuru tarihi 10/05/19

Deniz Kuvvetleri KPSS şartsız 1640 personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri KPSS şartsız personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi.

Marmara Üniversitesi KPSS şartlı 2 memur alınacak son başvuru tarihi 12/05/19

Sağlık Bakanlığı KPSS şartlı 24 memur alınacak son başvuru tarihi 17/05/19

İlanları başvuru yapmak için kurumların resmi sitelerini takip edebilirsiniz.

MEMUR OLMA ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur olma şartları 48. maddede genel ve özel şartlar olarak iki başlıkta toplanmıştır:

GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı Olmak

Yaş Şartlarını Taşımak (18 yaşın doldurulması)

Öğrenim Şartlarını Taşımak (En az ilköğretim, ortaokul, sekiz yıllık kesintisiz eğitim mezunu olmak)

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

Memurluğa Engel Suçları İşlememiş Olmak

Askerlik Durumu Açısından Uygun Olmak (Askerlikte ilgisi bulunmamak)

Görevini Yapmasına Engel Bir Hastalığı veya Akıl Hastalığı Bulunmamak

Özel Şartlar:

Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memuru olabilmek için özel şartlar kanunda net bir şekilde belirtilmemiştir. Özel şartlar kamu kurum ve kuruluşlarına münhasıran bırakılmıştır. Her kamu kurum veya kuruluşu kendi mevzuatına aykırı olmamak şartıyla, belirlediği memurluk görevi için özel şartlar belirleyebilir. DMK'da özel şartlarla ilgili olarak: Hizmet göreceği sınıf için belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarından diploma almış olmak ve kurumların özel kanun veya mevzuatında gerekli şartları taşımak olarak genel bir ifade yer almaktadır.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak da 2017 itibarıyla kamuda istihdam edilmek için aranan en önemli şartlar arasında yer alıyor. Atamaya hak kazanabilmek için bu soruşturmaların olumlu sonuçlanması en son aşamada şarttır.

2019 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,7 oldu. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek. 2019’un Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak İşte 2019 yılı yeni memur maaşları...

Müsteşar (1/4) 13258 TL

Genel müdür (1/4) 11630 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6109 TL

Memur (Lisans - 9/1) 3749 TL

Öğretmen (1/4) 4701 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 10683 TL

Başkomiser (3/1) 6106 TL

Polis memuru (8/1) 5339 TL

Uzman doktor (1/4) 7270 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 4565 TL

Mühendis (1/4) 6236 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 3904 TL

Profesör (1/4) 10061 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 5919 TL

Vaiz (1/4) 4887 TL

Avukat (1/4) 5952 TL

En düşük memur maaşı 3468 TL

* Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir.