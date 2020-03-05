Maskeli soyguna çifte neşter

Hükümet tüm dünyada korku yaratan koronavirüs sonrası yoğun talep gören maske fiyatlarındaki artışı durdurmak için harekete geçti. Öncelikle ‘fahiş fiyat’la maske satan firmalara cezalar kesilirken ihracata da sınırlama getirildi. İhracat bundan böyle ön izin şartına bağlanacak. Hükümet daha önce de tıbbi maske ithalatında vergiyi yüzde 55’ten yüzde 5’e çekerek fiyat artışının önüne geçecek başka bir adım atmıştı. Daha önce 20 liraya satılan kaliteli bir maske kısa sürede 160 liraya kadar çıkmıştı. Şikayetler doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “13 firmayı inceledik, savunmalarını aldık. 3 Mart’ta Reklam Kurulumuz toplandı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 13 firmadan 9’u haksız fiyat artışı nedeniyle cezaya çarptırıldı” dedi. Pekcan, şunları söyledi:

10 KAT CEZA GELEBİLİR



“Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz sürecek. Aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var.” Vatandaşların çoğunlukla sosyal medyadan şikayetlerini dile getirdiğine dikkati çeken Pekcan, Alo 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetlerin iletilmesi gerektiğini, aksi takdirde Bakanlığın resen takip ettiklerinin dışında soruşturma açılamadığını bildirdi.

AMAÇ TALEBİ KARŞILAMAK



Koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiven ihracatına da ön izin şartı getirildiğini de belirten Pekcan “Sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağladık. Amacımız bir salgın olasılığına karşı öncelikle halkımızın iç talebini karşılayabilmek. Bu talebin en iyi şekilde yönetilebilmesi için ihracatı ön izne bağladık. Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta da yüzde 70 artış var. Türkiye’deki maske üretimi yerel ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda ancak küresel talepler son dönemlerde çok arttı” diye konuştu.

EN SERT TEDBİR FRANSA’DAN



Maske satışları dünyanın dört bir yanında katlanırken birçok ülke sıkıntı çekmemek için tedbir alıyor. Çin, Almanya, Hindistan, Kenya gibi birçok ülke maske ihracatını yasakladı. En sert tedbiri ise Fransa aldı. Fransa hükümeti ülkedeki maske stoklarına el koydu.

PAKET TURLARA SORUŞTURMA



Bakan Pekcan, paket turlarla ilgili de şikayetler geldiğini, bu anlamda gerekli soruşturmaları başlattıklarını açıkladı. Pekcan, “Mücbir sebeple tüketicinin paket turları iptal etme hakkı var. Bunu da hem tüketiciye bir kez daha hatırlatmış hem de tur operatörlerine mesajımızı vermiş olalım” dedi.