Maskeler, eldivenler takıldı, şantiyeler tam gaz devam

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Türkiye’de ilk korona vakasının 10 Mart’ta açıklanmasıyla birlikte, ülke genelinde ciddi bir alarm süreci başladı. Bir çok sektörde işler yavaşlarken, perakende, yeme içme gibi bazı iş kolları da tamamen kepenk indirdi. Ancak diğer yandan Türkiye ekonomisinde çarklar dönmeye devam ediyor. Fabrikalarda üretim sürüyor, finansta, lojistikte, online ticarette işler sürüyor. Yoğun önlem ve denetimlerle birlikte işlerin devam ettiği bir diğer sektör de inşaat.

2 KEZ ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR



Sektörün büyük oyuncularından Yapı&Yapı, kapsamlı önlemlerle birlikte 12 şantiyesinde inşaata tam gaz devam ediyor. Altyapıdan konuta, iş merkezlerinden ulaşıma pek çok alanda yatırımları bulunan şirketin Covid-19 dönemiyle alakalı gelişmelere en hızlı şekilde adapte olduğunu söyleyen Yapı&Yapı A.Ş. Başkan Yardımcısı Neslihan Kın, “Profesyonel bir yaklaşımla anında çok kapsamlı önlemler aldık. Hem şantiye alanlarına hem de merkez ofiste uyguladığımız düzenli sağlık ve hijyen önlemlerini koronavirüs salgınıyla birlikte daha da arttırdık” dedi. Neslihan Kın, Covid-19 kapsamında alınan önlemleri şöyle özetledi: Şantiyelerimiz devam ediyor. Tabii çalışmaya devam etmek zorunda olanlar için hijyenik önlemlerin en üst seviyede uygulanmasını ve takibini sağlıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın vücut sıcaklıklarını günde iki defa ölçüyoruz. Yemek üretim ve servislerimizin hijyenine azami önem gösteriyoruz. Yemekhanemiz her gün 11 çeşit seçenekli yemek sunuyor.

STERİLİZE EDİLİYOR



Tüm tesislerde oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendiğinin altını çizen Kın, “Yatakhanelerimiz için de önlemler aldık. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez profesyonel ekiplerle yatakhanelerimizi sterilize ediyoruz” diye konuştu.

BİRÇOK PROJE SÜRÜYOR



Yapı&Yapı’nın devam eden projeleri arasında ünlü otel zincirlerinin İstanbul’daki projeleri olduğunu hatırlatan Kın, “Ayrıca İstanbul Finans Merkezi, Fikirtepe yol projesi, Konya Meram Konutları, Antalya hipodromu, Manisa tabur komutanlığı, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Projesi devam eden projelerimiz arasında yer alıyor” dedi.

MESAİ SAATLERİ GÜNCELLENDİ



Merkez ofiste konjonktüre uygun olarak yeni düzenlemeler yapıldığını ifade eden Neslihan Kın, “Çalışanlarımız sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle, ofisimizde bulunan çalışan sayımızı, genel kapasitemizin yüzde 25’i olacak şekilde ayarladık. Mesai saatlerimizi 10.00-16.00 olarak güncelledik. Ofise gelmek zorunda olan topluluk üyelerimizin toplu taşıma kullanmaması adına özel araçlar tahsis ettik” dedi.

‘SOSYAL MESAFE’ KURALINA TAM UYUM



Neslihan Kın sözlerine şöyle devam etti: “Çalışanlarımızın ofis günlerini ve bu süreçte binamızda bulundukları katları, sosyal mesafe kuralını gözeterek ayrı ayrı organize ettik. Çalışanlarımızın ateşlerini her sabah tek tek ölçüyor, hepsine her gün vitamin takviyesi yapıyoruz. Ayrıca 30 dakikada bir ellerini yıkamalarını talep ediyoruz. Şirkete kargo dahil hiç bir girişe izin vermiyoruz.”