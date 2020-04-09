Maske üretimi için fabrika eve taşındı

HEDEF 5 MİLYON ADET



Fabrikadaki makinelerin evlerine taşınmasının ardından hemen 55 bin maske üreten işçiler, üretilen 40 bin maskeyi fabrika yönetiminin aracılığıyla sağlık çalışanlarına verilmek üzere Edirne Valiliği’ne, 15 bin maskeyi de Mardin Derik Kaymakamlığına teslim etti. İlk etapta ayda 1.5 milyon maske üretimi, ardından da 5 milyon maske üretimi planlanıyor. İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın “Koşullar el verdiği sürece gurur kaynağımız sağlık çalışanlarına maske üreteceğiz” dedi.