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  3. Maske alırken CE belgesine bakın

Maske alırken CE belgesine bakın

Maske alırken CE belgesine bakın

Marketler ve pazar yerlerinde maske takmak artık zorunlu hale geldi. Peki vatandaşlar hangi tip maskeleri kullanmalı.

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar “Maskenin içerisinde filtre olup olmadığına dikkat edilmesi, üzerinde burun çevresini sarması için tel olması, CE işaretinin kontrolü, ürünün eczane, medikal ve dental ürün tedariği veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip” dedi.


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