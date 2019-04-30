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  3. Ekonomide sevindiren rakam! Dış ticaret açığı azalıyor

Ekonomide sevindiren rakam! Dış ticaret açığı azalıyor

Ekonomide sevindiren rakam! Dış ticaret açığı azalıyor

Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,8 azalışla 17 milyar 622 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ve ocak-mart dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 düşüşle 15 milyar 486 milyon dolara, ithalat yüzde 17,8 azalışla 17 milyar 622 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 72,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 87,9'a yükseldi.

Ocak-mart dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 42 milyar 249 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 20,8 düşüşle 49 milyar 20 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 67,4 azalışla 6 milyar 771 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,2 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 16 milyar 305 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 18 gerileyerek 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 67,7 azalışla 1 milyar 944 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,3 olarak belirlendi.

(AA)

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