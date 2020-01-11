Marketlerden yeni uygulama... Bebek bezi ve çikolatada alarm

Türkiye’de bazı marketler, yaşanan hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerine bir yenisini ekledi. Önceden pahalı kozmetik ve elektronik cihazları alarm takıp satan marketler, artık bebek bezi, çikolata ve jilet gibi ürünlere de alarm takarak ya da şeffaf kutulara koyarak satmaya başladı. Türkiye Perakedenciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, yeni uygulamayı geçen yıla göre 2 kat artan market hırsızlığına bağlarken Altunbilekler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek ise en çok bebek maması, çikolata, diş macunu ve erkek jilet ürünlerinin çalındığı belirtti. Altunbilek normalde ürünlere görünmeyen alarmlar da takıldığını bunların maaliyeti artırmadığını ifade etti. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise böyle bir uygulamanın marketlerdeki hırsızlık olaylarını azaltacağını ancak kasada bekleme süresinin artacağını söyledi. Ağaoğlu “Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Ancak bu uygulamayla birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur” dedi.

TESK: TERS BİR DURUM

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Hırsızların önüne geçilmesi için bu yola başvuruluyor ancak bu durum satışa teşvik konusuyla ters düşüyor” diye konuştu.