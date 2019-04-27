Marketlerde 11 ürüne indirim, 23 ürüne zam

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazana sayılı günler kala market fiyatlarına bakıldığında, geçen ay sonuna göre 6 üründe fiyat değişimi görülmezken, 11 ürünün fiyatında azalış, 23 ürünün fiyatında ise artış olduğunu belirterek, “Kırmızı mercimek, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında değişim yaşanmadı” dedi. TZOB Başkanı Bayraktar, ramazan öncesi gıda fiyatlarının seviyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEPOLARDAKİ AZALIŞ DA ETKİLİ

Bayraktar, geçen aya göre üretici ve marketlerde fiyatı en fazla düşen ürünün sivri biber olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: “Fiyatı artan ürünlerden, arzın depolardan sağlandığı havuçta ve limonda ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak artış meydana geldi. Patateste ise depolardaki ürün miktarının azalmasının yanı sıra yeni ürün hasadının tam olarak başlamaması fiyatları yükseltti. Kuru soğanda da depolardaki ürünün bitmesi, yazlık soğan hasadının da yeni yeni başlaması fiyatları artırdı. Lahana ve pırasa gibi kışlık sebzelerde hasadın sonuna gelinmesi fiyatlarda artışa yol açtı. Domateste ihracatın yanı sıra ara dönem olması nedeniyle fiyat artışı görüldü.”

EN ÇOK FİYAT FARKI İNCİRDE

Üretici ve market fiyatları arasındaki farkın en fazla yüzde 299.8 ile kuru incirde olduğunu belirten Bayraktar, farkın kuru kayısıda yüzde 289.3, yeşil mercimekte yüzde 282.2, nohutta yüzde 274, sütte yüzde 264.2, kırmızı mercimekte yüzde 255.5 olduğunu aktardı. Bayraktar, “Üreticide 15 lira olan kuru incir markette 59 lira 97 kuruş" dedi.

Spekülasyonlara dikkat: Bu işin takipçisi olacağız

Üreticiyle tüketici fiyatları arasındaki makasın kapanmadığını vurgulayan Bayraktar, “Halkımızın ramazanda makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için en azından çok tüketilen ürünlerde üretici-market fiyatlarına dikkat edilmesi, takibinin yapılması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

İLGİLİLERİ UYARIYORUZ

Ramazanda gıda fiyatlarında spekülasyona izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Nerede makas çok açıldıysa orada spekülasyon vardır. Bir ürün fiyatlandıysa bu, üreticinin çok para kazandığını göstermiyor. Talep var diye yüksek fiyattan satılıyor. Biz bunları takip edip ilgilileri uyarıyoruz. Her ürün spekülasyona açık” dedi.

Patates hasatta ucuzlar

Bayraktar, ramazan boyunca piyasaların nabzını tutacaklarını bildirdi. Bayraktar, soğan ve patatese ilişkin de, “Adana’da hasat başlayınca soğan fiyatı inmeye başladı. Patates hasada ne zaman girerse o zaman ucuzlar” değerlendirmesinde bulundu.

Üreticinin maliyetleri aşağı çekilmeli

Bayraktar sebze ve meyvenin ucuzlaması için çiftçinin üretime devam etmesi gerektiğini altını çizerek, şöyle devam etti: “Çiftçiyi tarlada tutamazsak gıda ürünlerindeki bu pahalılık devam eder. Üreticilerin maliyetlerinin aşağı düşürülmesini talep ediyoruz. Bununla ilgili de hükümetimize bir rapor sunduk. Gıda ürünlerinde ucuzluk istiyorsak üreticinin girdi maliyetini aşağı çekmemiz lazım. Hükümetten tarıma odaklanılmasını istiyoruz.”