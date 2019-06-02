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02 Haziran 2019 Pazar 11:22 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 11:22

Malezya, Çin'e takas ticareti yoluyla 200 bin ton palm yağı satacak

Malezya, Çin'e takas ticareti yoluyla 200 bin ton palm yağı satacak

Malezya'nın, Çin'e takas ticaretiyle 200 bin ton palm yağı satacağı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Malezya'nın Çin'e yaklaşık 145 milyon dolar (850 milyon TL) değerinde 200 bin ton palm yağını, "barter ticareti" olarak bilinen takas yöntemiyle ihraç edeceği ifade edildi.

Malezya'nın ise palm yağı karşılığında Çin'den altyapı hizmetleri ve savunma sanayisi ürünleri temin edeceği belirtildi.

Malezya, Avrupa ülkelerinin palm yağına yönelik yasak kararının ardından elindeki palm yağı stoklarını tüketmeye çalışıyor.

Bu kapsamda, nisan ayında Çin'e gidecek 5 yıl içinde 1,9 milyon ton palm yağı satmak üzere anlaşan Malezya, Türkiye ve Pakistan'a palm yağı satışlarını da artırmayı planlıyor.

(AA)

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