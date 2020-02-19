Malatya TOKİ çekilişi ne zaman? İşte 2020 TOKİ Malatya kura tarihleri

2020 TOKİ Malatya kura tarihleri merak ediliyor. TOKİ 100 Bin Konut projesine başvurular geçtiğimiz ay ortasında sona ermişti. Projelere başvuran Malatyalıların heyecanla beklediği kura çekiliş tarihleri belli oldu. Malatya TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 MALATYA TOKİ ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 15 Nisan 2020 Çarşamba

MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 15 Nisan 2020 Çarşamba

MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ: 16 Nisan 2020 Perşembe



TOKİ MALATYA KONUT PROJELERİ

MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 30 adet 2+1, 48 adet 3+1 olmak üzere toplam 78 konut

MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 olmak üzere toplam 100 konut

MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ: 575 adet 2+1, 247 adet 3+1 olmak üzere toplam 822 konut

TOKİ KONUT PROJESİ ÖDEMELERİ

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.