Lüleburgaz'da kayagazı için arama startı verildi

Dönmez, kuyuda 5 bin metre derine inileceğini belirterek, yüksek basınçlı hidrolik çatlatma yöntemini de ilk kez bu sahada kullanacaklarını açıkladı. Sahada yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Dönmez, “Lüleburgaz sahasında Çeşmekolu-2 kuyumuzda ilk sondaja şahitlik etmek için geldik. Kulede de ilk startı verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu. Ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Hidrolik çatlatma dediğimiz, vatandaşın kaya gazı, kaya petrolü olarak bildiği kayaçların arasına sıkışmış vaziyette duran petrol ve gazı yüksek basınçlı hidrolik çatlatma yöntemiyle çıkarmaya bu adı veriyoruz” diye konuştu.