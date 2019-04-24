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  3. LPG lisans süre uzatımında başvuru elektronik olarak yapılabilecek

LPG lisans süre uzatımında başvuru elektronik olarak yapılabilecek

LPG lisans süre uzatımında başvuru elektronik olarak yapılabilecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektronik ortamda yapılabilecek LPG piyasasındaki lisans süre uzatım başvurularında, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında elektronik ortamda sunulacak.

(AA)

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