LPG lisans süre uzatımında başvuru elektronik olarak yapılabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektronik ortamda yapılabilecek LPG piyasasındaki lisans süre uzatım başvurularında, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında elektronik ortamda sunulacak.

(AA)