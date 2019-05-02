LNG'nin gümrük işlemlerine düzenleme
Deniz yoluyla sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanacak.
Ticaret Bakanlığının, "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin, istisnai kıymetle beyana ilişkin hükmü düzenlenirken, gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanacak eşyalar listesine "Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)" eklendi.
(AA)