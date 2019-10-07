KYK personel alımı 2019 ne zaman yapılacak? KYK memur alımı başvuru şartları nedir?

KYK personel alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. KYK memur alımı başvuru şartları nedir? Kredi ve Yurtlar Kurumu neredeyse her yıl alım yapıyor. 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılmasının planlandığı duyurulmuştu. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Açılan son ilanda duyurulan başvuru şartlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KYK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye’nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılması planlanıyor. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak.

KYK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

2019 yılında yapılacak alım ilanı henüz yayınlanmadı. Haberimiz içerisinden son alımda yayınlanan başvuru şartlarına ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.