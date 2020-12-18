KYK paraları ne zaman yatacak 2020! KYK burs kredi paraları ne zaman ödenecek?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan KYK burs sonuçların ardından gözler ödeme tarihinde. 2020 2021 yılı KYK burs başvuru sonuçlarına göre ödeme taahhüdü yapılan adaylar google aramalarında sıklıkla araştırdığı konuların başında yer alan burs ödemelerine ilişkin merak edilenleri bu haberimizde derledik. Peki KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylama işlemleri de geride kaldı. 11 Aralık'ta bu işlemin de bitmesi ile birlikte burs ödemelerini bekleyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi.



Burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021.

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

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