KYK kredi ve burslar ödendi mi, ne zaman ödenecek? KYK bursları ayın kaçında yatar? Başkan Erdoğan açıkladı!

KYK kredi ve bursları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans okuyan öğrencilere burs ve geri ödemeleri kredi imkanı sağlanıyor. KYK kredi ve burslar ödendi mi? Başkan Erdoğan dün yapılan kabine toplantısının ardından KYK kredilerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, KYK kredi ve burslar ne zaman ödenecek? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konu hakkında detaylar haberimizde.

KYK KREDİ VE BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Dün yapılan kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK kredi ve burslarının Ramazan Bayramı öncesi ödeneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde;

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.

Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir