KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için tarih verildi mi?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ya ad Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden 19 Ekim akşamı yapılaan duyuru ile burs başvuruları başladı. Başvuru yapan öğrenciler burs sonuçlarının ne zaman açıklnacağını merak ediyor. Başvurular 21 Ekim tarihinde sona erecek. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı için haberimizi okuyabilirsiniz..

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs başvuruları sonuç tarihi ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Fakat 21 Ekim’de sona erecek olan başvuruların ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

KYK BURS NE ZAMAN YATAR?

KYK burs-kredi başvuruları Ekim ayı içerisinde açıklanırsa adaylar Kasım 2019 tarihi itibariyle ilk burslarını alabilecekler.

AYLIK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak. Yani 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alacaklar. Kredi ve burs ücretlerindeki artışın da yine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvurularının başlamasının ardından nasıl başvuracağını bilmeyen öğrenciler internet üzerinden araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden ya da e – Devlet üzerinden dijital olarak yapılabiliyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresine sahip olan bireyler sırasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu bölümüne gelerek başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.