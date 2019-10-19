KYK burs ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KYK kredi ve burs başvuru sonuçları tarihi..

KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusu merak edilen konular arasına girdi. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını e devlet üzerinden 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuruların ardından gözler KYK burs sonuçlarına dikildi. Burs çıkmayan öğrenciler ise kredi alabilecek. KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs başvuruları sonuç tarihi ile ilgili henüz açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz seneye bakıldığında KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı tahmin ediliyor. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

ÖNCELİKLİ BURS ALACAK ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

AYLIK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak. Yani 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alacaklar. Kredi ve burs ücretlerindeki artışın da yine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvurularının başlamasının ardından nasıl başvuracağını bilmeyen öğrenciler internet üzerinden araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden ya da e – Devlet üzerinden dijital olarak yapılabiliyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresine sahip olan bireyler sırasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu bölümüne gelerek başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.