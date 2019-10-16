KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? 2019 KYK burs başvurusu nereden yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? sorusu arama motorunda araştırılıyor. Öğrencilerin merakla beklediği KYK burs başvuruları başladı. Başvurusu olumlu olarak sonuçlanan öğrenciler 2019 yılı için belirlenen burs ücretine göre geri ödemesiz aylık 500 TL alacak. Başvuru yaparken bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekiyor. KYK burs başvuruları ne zaman bitecek, KYK burs başvurusu nereden yapılır? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvurularının başlamasının ardından nasıl başvuracağını bilmeyen öğrenciler internet üzerinden araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden ya da e – Devlet üzerinden dijital olarak yapılabiliyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresine sahip olan bireyler sırasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu bölümüne gelerek başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde “e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz.

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Burs / Öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / öğrenim kredisi hakkınız iptal edilecektir.

İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs/öğrenim kredisi almanızı engeller.

Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.

Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirmeler e-posta ve SMS üzerinden olacağından e-posta ve cep telefonu numaralarının doğru, aktif ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.