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  3. KYK borçlarına uygulanan faiz silinecek mi? KYK kredi borçları ile ilgili son dakika açıklaması

KYK borçlarına uygulanan faiz silinecek mi? KYK kredi borçları ile ilgili son dakika açıklaması

KYK borçlarına uygulanan faiz silinecek mi" KYK kredi borçları ile ilgili son dakika açıklaması

KYK borçlarının silinip silinmeyeceği sorusu merak edilirken konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kurmaylarının yaptığı toplantıda, kamuoyunda oluşan iki beklenti masaya yatırıldı. Bu konulardan biri de KYK borçlarına uygulanan faiz oldu. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

“KYK borçları silinecek mi?” sorusu öğrenim kredisi alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlık Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü öğrencilere burs ve öğrenim kredisi desteği veriyor. Öğrenim kredisi alan öğrenciler daha sonra uygun seçenekler ile geri ödeme yapıyorlar. AK Parti kurmaylarının yaptığı toplantıda, kamuoyunda oluşan iki beklenti masaya yatırıldı. Bu konulardan biri de KYK borçlarına uygulanan faiz oldu.

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kurmaylarının yaptığı toplantıda, kamuoyunda oluşan iki beklenti masaya yatırıldı. Bu konulardan biri de KYK borçlarına uygulanan faiz oldu. Üniversite döneminde öğrenim kredisi çeken öğrencilerin borçları oldu. İşe girinceye kadar bu borca faiz işliyor. Borç, bazı kişilerde iki katı aşmış durumda... Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığı, 280 bin mezun hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtiliyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına uygulanan faizlerle ilgili yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı, bunun için idari bir karar alınmasının yeterli olduğu ifade ediliyor.


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