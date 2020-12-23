Kurak yılda 394 yeni tesis

Devlet Su İşleri (DSİ) kurak geçmesi beklenen 2021’de bir dizi tesisi açmaya hazırlanıyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2021 yılının ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ ilan edildiğini hatırlattı.

10.3 MİLYAR TL YATIRIM



Yıldız, “2021’de 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 HES ve 137 taşkın tesisi olmak üzere toplam 394 adet tesisi tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi. Bu yıl ise yaklaşık 10.3 milyar liralık yatırım yaptıkları bilgisini veren Yıldız, 15 baraj, 38 gölet ve bent, 75 sulama tesisi, 31 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 6 HES ve 150 taşkın tesisi olmak üzere toplam 333 tesisi hizmete alarak 791 milyon liralık zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti. Yıldız, bugüne kadar yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santralin işletmeye alındığını, toplam sulanan alanın 66.9 milyon dekara ulaştığını belirtti.

ÇİFTÇİLERE 20.1 MİLYAR YILLIK GELİR ARTIŞI OLDU



Yıldız, 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti: “Son 18 yılda 8 bin 695 adet tesisi hizmete aldık. Böylece, sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20.1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık.”