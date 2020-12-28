Kritik toplantı başladı... Asgari ücret açıklanıyor

Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısı son dakika itibarı ile başladı. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret toplantının ardından açıklanacak.

TARAFLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

AA'da yer alan habere göre taraflar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş'in ev sahipliğinde iki kez daha bir araya geldi. Karşılıklı talepler iletildi.



Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı toplantıda paylaştı.

Buna göre asgari ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792, orta iş kolu için 2 bin 507 ve hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira olarak hesaplandı.

AÇIKLANAN RAKAM İŞÇİ KESİMİNİ MEMNUN ETMEDİ

Açıklanan tutar, işçi temsilcisi Türk-İş'i memnun etmedi. Yapılan açıklamada, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı" denildi.



ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2021 zammı için pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk daha önceki toplantılarda; "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.